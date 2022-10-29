馬卡龍公園設施豐富，更有全台公園最高溜滑梯，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準，家長可以安心。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

盧秀燕說，馬卡龍公園過去是面積廣達3.15公頃的垃圾場掩埋場，建設局花費9200萬元將其開闢成公園。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

馬卡龍公園啟用！台中太平區馬卡龍公園29日下午舉辦開幕典禮，台中市長盧秀燕率市府團隊及與太平區長、多位市議員共同到場共襄盛舉；盧秀燕表示，馬卡龍公園是「全台最可愛的公園」，不僅顏色繽紛、設施好玩，更是家庭共融公園，老、中、青3代和毛小孩都可以在此玩耍。

盧秀燕說，馬卡龍公園過去是面積廣達3.15公頃的垃圾場掩埋場，建設局導入「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」，花費9200萬元將其開闢成公園；馬卡龍公園有4個特色，一是顏色繽紛，二是園內有豐富的設施，更有全台公園最高溜滑梯，三是各年齡層共融，家中老、中、青3代和毛小孩都可以在此玩耍，四是這1座環保公園，不但設有滯洪池可以減災防災，包括籃球場的鐵架也是使用2018年花博拆除的器材再利用。

盧秀燕表示，由於這座公園顏色繽紛，設計規畫以馬卡龍色系為公園特色，因此命名時大膽以此為名，公園內有許多好玩設施，包含攀爬設施、彈跳床、鞦韆、籃球場及寵物專區等，更有全台公園最高溜滑梯，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準，這樣孩童在遊戲塔遊玩，家長也可以安心。

盧秀燕補充，不同年齡層、行動能力的孩童在主題特色遊戲場皆可盡情遊玩。市府利用地形變化設置細礫石坑、攀爬坡面，在較為平緩的區域規畫8組盪鞦韆，減少排隊等候盪鞦韆遊戲的情形，行動不便的兒童可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床及玩沙桌等共融遊具。

建設局長陳大田表示，除了遊戲場外，公園也規畫約590平方公尺的滑步車專屬場域，由於滑步車並沒有踏板，孩童可以訓練身體穩定及下肢力量，場地規畫曲線髮夾彎道及多重山形設施，孩童可依自身能力增加挑戰難度，充分體驗速度快感；另有規畫占地約1500平方公尺大、小型犬專屬空間，提供寵物飲水槽、清洗區、繫繩勾等便利設施，並設置雙層出入口，以阻擋毛小孩暴衝跑走的狀況，休息區也設有遮陽棚及座椅可供飼主休息。

建設局則補充，公園因應休憩人潮需求，規畫126格汽車停車格（6格為無障礙車位）及77格機車停車格（2格為無障礙車位）；園內設置2處陽光公廁，男女廁間比達1：4以上，挑高的屋頂提供明亮通風的使用環境，另有獨立的親子友善空間與兒童專用洗手台，讓機能更加完善、便利。公園各項設施將開放民眾使用，遊戲塔開放時間則為上午8時至晚上8時。