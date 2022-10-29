台東男帶女友看夜景 導航出錯受困山區

台東黃姓男子開車攜女友28日深夜至卑南鄉山區看夜景，因導航出錯，情侶檔受困在杳無人煙的產業道路上，黃男報案時其女友不斷喊著「這裡好可怕」，警方與黃男保持通訊同時安撫情緒，最終順利尋獲兩人，結束這場深夜驚魂。

台東警察分局卑南分駐所於28日深夜23時許接獲勤指中心派案，有民眾駕駛小客車在轄區的山區迷路，所長王竣鴻與民眾聯繫後，得知黃男聽從車輛導航指示導致受困山中，研判地點應是卑南鄉後湖地區。

王竣鴻與警員許明鴻、鍾志明等兵分二路上山找尋，因山路狹窄且無路燈照明，巡邏車難以通行，僅能靠巡邏機車上山，經過40分鐘搜尋，終於產業道路上尋獲兩人並協助下山。

黃男表示，原本開車與女友前往四格山上看夜景，怎料導航出錯，被引導到一處杳無人煙的羊腸小徑上，正想倒車回頭時，卻因為現場一片漆黑、落葉成堆，進退兩難。

台東警察分局呼籲，民眾前往山區道路時，務必要事先做好功課，查明行駛路線再上山，並且要小心駕駛，確保行車安全。