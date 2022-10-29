國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉29日表示，屏東青年就業一直是他特別關注的事，他決心要改善屏東青年就業問題，不再讓屏東年輕人無法安家落戶。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉29日表示，屏東青年就業一直是他特別關注的事，他決心要改善屏東青年就業問題，不再讓屏東年輕人無法安家落戶。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉29日表示，屏東青年就業一直是他特別關注的事，尤其在發生前陣子轟動全台的柬埔寨詐騙案也有屏東縣的青年受害，甚至是原住民青年也淪為詐騙集團的對象，占比全國最高，他決心要改善屏東青年就業問題，不再讓屏東年輕人無法安家落戶。

蘇清泉指出，屏東是全國人口老化最嚴重的縣，青年留在本地工作的比率也偏低，以應屆大學畢業生來說，只有三分之一留在屏東，年輕人不是北漂，就是每天經過高屏大橋、雙園大橋到鄰近的縣市工作，人數多達數萬。

為此，他認為挺青年在屏東就業的政策，必須從整個縣政的高度，做全面性的思考與規畫，不能犯了管理學上的「穀倉（筒倉）效應」，也就是每個面向的政策獨自運作，但彼此之間卻沒有主軸串起各個獨立政策。

蘇清泉說，「挺青年在屏東就業」要結合教育、社會福利、住都規畫、壯大6大生技科學園區、傳統產業創新、智慧農漁畜林、社區地方創生、文創、休閒觀光等，每個面向都是環環相扣的。

他希望在協助青年進入社會時，能有目標地選擇自己想從事的工作，在教育上的策略也一定要配合十二年國教的課綱，在大學階段，學校有更具體的機制輔導，釐清青年對「夢想工作」的迷思，教育能有一貫的作法，例如從小學教育開始，透過課程設計，認識社會百工百業，讓小學生瞭解日常生活的運作，需要透過各行各業的付出與合作，培養對各種行業的肯定與尊重。

此外，蘇清泉也呼籲，對土地的認知與認同也是當務之急，讓小孩子能對自己所在的地方產生深厚的感情，認識地方的文化、產業特色，引導小學生觀察生活環境的變化。

他說，若未來當選縣長，他將要求各小學務必落實「食農教育」，食農教育是「素養」教育，不是要每個人去務農，而是帶領學生思考自己居住環境的農作物與生活的關聯性，養成珍惜食物的品德。

他說，在青少年發展自我認同的階段，開始進行自我統整，透過「適性化生涯性向測驗」，依據學生的性向，結合課程設計，邀請各行各業的達人（業師），如烘焙、餐飲、種稻、種果樹等，以社團活動或課程選修的模式到校授課，協助青少年瞭解自己的優勢能力，教師和家長攜手陪伴學生探索與掌握自我、培養生涯決策與規劃能力。

而到了大學專科階段，以大數據與教育的結合，廣推實施多年的UCAN大專校院職能平台，利用職業查詢、職業興趣探索、職場共通職能診斷、 專業職能診斷、能力養成計畫、診斷諮詢服務及學習檔案紀錄，再輔以科技結合金融所衍生的應用，提出相關職能準備的方向，讓所有學生在畢業能勇敢進入職場，實現人生夢想。

最後，蘇清泉也認為需要成立青創聚落、產銷班、大店長培訓等，提供青年就業幫助，蘇清泉強調，讓「溫暖、踏實、有料」的他來當縣長，他的政策都是與團隊經過全面性的思考、討論、修正，都是非常具體可行，決不是空泛的口號。