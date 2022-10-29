迫不及待到幼稚園接回愛孫是許多阿公阿嬤都有的經歷，但有一名阿公到幼稚園接孫女回家後，才發現竟然是完全不認識的陌生女童，嚇得對方家長急忙抱緊，阿公鑄下大錯後表示，因為對方喊自己爺爺，才會接走人，讓全場哭笑不得。

事情發生在本月25日的大陸浙江金華，這位阿公來接自己從幼稚園放學的孫女，但由於孫女與另外一名女童長相與身形都相仿，糊塗阿公就這樣把陌生女童帶回家。

阿公表示，孫女跟接錯的陌生女童長得太相像，加上對方還叫自己爺爺，就不疑有他把人接走。(圖／翻攝自秒拍)

女童的親生母親抵達時，幼稚園告知「爺爺」已經先把人接著了，當場嚇傻，以為發生誘拐兒童案件，立刻報警處理，警方也隨即派員調閱沿途監視器，順利找回女童。

這名糊塗阿公事後表示，自己視力不太好，孫女跟陌生女童長得太像，加上對方還喊自己「爺爺」，當下不疑有他，就把人接回家。

不少大陸網友也傻眼：「大迷糊碰上小迷糊」、「憑本事接娃」、「所以孫女就孤零零在幼稚園沒人接嗎」、「這我也是服了」，但更多人指責幼稚園管理疏失，認為園方未善盡管理職責，若阿公真的是壞人，後果恐不堪設想。