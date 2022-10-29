晶圓代工廠台積電進駐中油高雄煉油總廠舊址設廠，引發高雄房市水漲船高，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，桃園爭取不到台積電設廠？就是為政者沒有著眼於人民福祉，僅此而已。

鄭寶清今(29日)在臉書粉專分享《POP搶先爆》直播節目中的專訪內容，並表示，桃園的發展大有可為，明明身為台灣國門之都，擁有空港的絕對優勢，卻爭取不到台積電設廠？他認為，就是為政者有沒有著眼於人民福祉，還是成日大魚大肉著眼於利益，僅此而已。

鄭寶清指出，政治始終要從內心出發，以民為本，則是他從政的初心。一個瞭解地方且清廉的人選，未來才能針對地方需求予以改善，將桃園的每一隅引導至正確的發展路上。

網友紛紛表示，「寶清兄，辛苦了。加油，祝高票當選」、「政黨的改革，從桃園開始。正義越打壓反抗力道越強烈，正義最終戰勝邪惡，讓台灣百姓可以迎向美好、快樂與有幸福感的未來。支持真正愛鄉土的在的地人鄭寶清，加油。永遠支持光明磊落、有勇氣、有正義的鄭寶清委員～加油」、「2022在野大聯盟全面地方執政。以地方包圍中央。讓那個政府輸到只剩總統府」。