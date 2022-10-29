泰國人氣BL劇《黑幫少爺愛上我》16位主要演員將於明（30日）起連續2天來台舉辦粉絲見面會，門票開賣後瞬間秒殺完售，Mile、Apo、Bible、Build、Barcode今（29日）晚間受訪時，抵台時恰巧遇上一年一度的同志大遊行，5人皆表示很想參加，也不忘感謝台灣粉絲的愛戴外，並透露上飛機前就相當緊張，「泰國團體能到台北表演真的很驕傲，一開始只是在網路上得到回饋，終於來到台北跟粉絲面對面互動很開心，也非常期待可以把準備好的表演呈現給大家看」。

提及台灣，Barcode說想品嚐珍珠奶茶，Apo也想吃麻辣豆腐跟豆漿，並說「因為我家有華人血統，所以想去廟宇看看」，Mile則表示爸媽都有來過台北，都很喜歡，推薦他一定要到處逛逛走走，並稱「想試試看台灣的道地小吃，還有我喜歡奇怪的食物，越奇怪越好」，聽到記者推薦蛇湯跟臭豆腐，他也雙眼發亮，還不忘請工作人員幫他把店名記下來，近期迷上底片機的Bible、Build也稱想跟揪大家一起去玩跟拍照，「把整個城市的美景都記錄下來，之後看的時候也能夠對這趟旅程印象更加深刻」。

Mile（左起）、Apo、Bible、Bulid、Barcode皆表示很想參加同志大遊行。（粘耿豪攝）

聊到各自印象最深刻的場面，雖然劇中有不少激情戲碼，Mile說反是他對Apo說「你回來當我保鑣」那幕，雖然很純粹，但反而觸動了他的心，「這樣簡單的也很好」。 Bulid則是自己被Bible囚禁在房間虐身的場面，「我的角色設定比較純真可愛，要展現另一面覺得很有趣」。Barcode的話是跟哥哥Apo對談的場面，透露因為是自己第1次拍戲，有點緊張，非常感謝Apo的帶領，Apo也不忘回讚「他雖然是新人，但非常有sense，跟他對戲很開心」，並稱自己也是對於兄弟倆討論家要被賣掉的那場印象最為深刻。

Mile（左起）、Apo、Bible、Bulid、Barcode很開心能來台灣與粉絲見面。（粘耿豪攝）

由於台北剛好是此次巡迴演出的最後一站，5人都說，因為有各地粉絲的支持，才讓他們有這個機會來到台灣跟大家見面，Bible還特別請教翻譯用中文喊「我們一起前進」，感性表示希望一起經歷了這麼多才能來台北，希望大家可以繼續往前走，Bulid也跟著用中文說「謝謝粉絲們，我愛大家」。「KinnPorsche The Series World Tour 2022 Live in Taipei」將於10月30日、31日在台北國際會議中心TICC登場，目前尚有零星的票券可以上拓元售票系統購買。