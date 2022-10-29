近年來外送服務興起，為民眾帶來便利的生活，不過日前一名炸物攤老闆卻因為訂單糾紛發文大吐苦水，表示自己賣出的餐點有兩項被系統判定無法收款，理由居然是客戶覺得胡椒粉加太多「危害健康」，讓老闆氣得跳腳，直說再看到這個顧客的訂單，寧願賠錢也不會改變作法。

一名炸物攤的老闆在臉書社團《爆廢公社公開版》火大發文，從他分享的外送訂單截圖可見，顧客點了多款炸物，但其中的「小肉豆」、「洋蔥圈」卻被外送平台標記有「食品安全問題」，導致這2樣炸物直接「免單」，原本178元的訂單，被扣到只剩下100元，對方省下小錢，損失全由店家吸收，讓老闆氣得火冒三丈。

原來，是顧客和外送平台客服投訴，「胡椒粉太多、太鹹，會危害健康。讓老闆氣得直說，「抱歉，下次看到你的單我一定不會改變作法，寧願被扣錢」。

客戶告知客服人員，「胡椒粉太多、太鹹，危害健康」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「都點炸物了還怕危害健康」、「吃垃圾食物了還在乎這個」、「乾脆說附的竹籤會插到喉嚨算了」、「沒人叫他連胡椒一起吃光吧」、「X！這樣才好吃啊」。

不過也有網友抱怨，「胡椒加太多，的確是很鹹」，對此老闆回應，不是第一次有客人反應胡椒粉太多，但還是第一次因為胡椒粉被免單，而客戶如果有特別備註餐點需求，他都會依照要求出餐，他不禁大嘆：「客人總有千千萬萬種理由免單」。