英國國防部今天駁斥俄羅斯所說，英國特種部隊先後參與對北溪（Nord Stream）天然氣輸送管線以及俄國黑海艦隊的攻擊行動。

法新社報導，英國國防部在推特貼文說，「為了轉移外界對他們非法入侵烏克蘭失敗的注意力，俄羅斯國防部不惜漫天撒謊」。

路透社報導，俄國國防部稍早表示，英國海軍人員上月炸毀了北溪天然氣管線，直接指控北大西洋公約組織（NATO）主要成員國破壞俄國重大基礎設施，但俄方並未提出證據。

俄國國防部說，同一部隊的「英國特種兵」今天稍早又指導烏克蘭，對俄羅斯黑海艦隊在克里米亞半島的艦艇發動無人機攻擊。

俄國國防部表示，「根據現有資訊，這個英國海軍部隊的代表參與了今年9月26日在波羅的海一項恐怖攻擊行動的策劃、準備和執行，炸毀了北溪1號和北溪2號天然氣管線」。

俄國先前已指控西方在上月破壞北溪管線，但並未具體指明是何方所為。

克里姆林宮並一再表示，有關俄國自行破壞天然氣管線的指控很「愚蠢」，反倒是美國希望對歐洲出售較多液態天然氣，比較有破壞北溪管線的動機，但遭美國否認。