國民黨新竹市長候選人林耕仁29日在慈雲路夜市舉辦「繁榮新竹、攜手向前」東區大型造勢活動，前總統馬英九（中）等藍營重量級人士都到場力挺。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁29日在慈雲路夜市舉辦「繁榮新竹、攜手向前」東區大型造勢活動，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、前高雄市副市長李四川、孫文學校校長張亞中等藍營知名人士站台助講，現場湧入大批熱情支持者、國旗飄揚，凍蒜聲不斷。

馬英九今天特地來到新竹市幫林耕仁加油打氣，在議長許修睿陪同下先前往竹蓮寺參拜祈福。馬總統在竹蓮寺表示，他這次來就是幫林耕仁加油，林耕仁為人親切、兩人認識10多年，一定要幫他站台。

馬英九也說，地方選不好，2024拿回中央執政權也很困難，所以一定要支持國民國提名的林耕仁，改善現在民進黨執政倒行逆施的現況，讓國民黨在新竹勝選，兩年後下架民進黨。

馬總統隨後來到慈雲路造勢大會，現場歡聲雷動。馬英九再度推薦林耕仁是在地深耕24年的政治人物，從清潔工做到清潔公司老闆，是科技業的幕後功臣，也表示他的細心專注有目共睹；相信出來擔任新竹市長，對大小事將瞭若指掌。

他說，新竹市人口45萬，是相當年輕的城市，關注交通、教育、就業。然而，天下雜誌這幾年的調查，新竹市長滿意度從2019的第7名，到2022變第19名，新竹這樣好的城市，排名卻在後段班，因此要等待1個人來救活。

林耕仁不是要大家的票，而是要帶動城市起飛，降低城市壓力，林也提出大數據導入交通治理緩解塞車，提出青年創業與輔導計畫讓青年深耕，強調林耕仁「不是做官、而是做事」，希望真正振興新竹。

馬英九指出，現在中央政府無法處理兩岸和能源，民主發展倒退，如果地方選舉不能勝利，兩年後就拿不回中央政權。因此要從地方做起、推動中央改革。林耕仁有計畫、有耐心、有誠意，希望大家給他機會，讓新竹起飛。

郝龍斌表示，他對林耕仁相當了解，是白手起家、英雄不怕出身低，從清潔工做到負責科技公司無塵室，做事相當細緻徹底，更有企業管理精神。

林耕仁表示，他出生、打拚都在新竹，和各位一樣，對新竹有感情、有期待、有願望，非常謝謝大家在假日給他加油鼓勵，期望翻轉新竹、未來更好。

今天在東區，居民最在乎就是交通、教育議題，因此他當選後第1件事情，就是完成空橋興建，讓關埔地區的家長和孩子有1條便利安全的路。

他提出交通政策5大解方，加上先前提出的「公托百分百、臨托三加一」，也一定會具體落實，讓新竹達到「舒適減壓」，居住安心、交通便捷、提升質感、智慧城市、就近入學，並且透過香山科技廊帶連結竹科和竹南園區，整體提升區域發展，讓新竹真正成為移居、宜居、怡居的幸福家園。

林耕仁同時指出，年底這一仗關係到2024的未來，也關係大新竹生活圈的未來，除了市長當選，議員、里長都要全壘打，希望市民給他1個機會，好好來為新竹做事。他最後也向會場附近居民道歉致意，舉辦造勢活動打擾到周遭居民，也感謝大家的體諒。