網美怡葶（Elle）平時是在醫院工作的護理師，甜美臉蛋加上火辣身材，屢次登上臉書美女社團或《批踢踢實業坊》表特板，還被網友封為「台灣最美護理師」；怡葶最近在IG發了一篇有關心律不整的衛教文，被讚淺顯易懂，但大票網友一看附圖驚呼「我心跳加速了」。

怡葶因為護理師的身分，又加上出眾的外貌，不時會被邀請上節目分享個人工作經驗，另外她也是IG網紅，擁有超過33萬粉絲追蹤；日前怡葶在IG發了一篇衛教文講心律不整，介紹何謂心律不整、危險因子、症狀和如何自我測量，更直言心律不整可能致命，呼籲大家一起「守護心臟就是守護生命」。

在怡葶用淺顯易懂的內容介紹心律不整，但網友重點全放錯，她衛教文的附圖是她穿著白色護理師服裝，戴著聽診器，對著鏡頭露出甜美的微笑，也說「讓我聽一下你的心跳吧」；細看才發現怡葶的護理師服裝很不一樣，胸前微微打開炸出超兇事業線，E罩杯有料身材藏不住。

怡葶的衛教文底下湧入大票粉絲留言，「專業」、「謝謝分享知識」、「優質文章配優質照片」、「貼文好看又實用」、「我心跳加速了」、「看到這麼美的小護士會跳得更快吧」、「臉紅心跳，看到妳這樣才心律不整」。