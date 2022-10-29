故宮博物院近日遭立委踢爆摔破3件國寶，據悉價值超過25億，引起外界議論，連資深演員李立群也忍不住拍片抨擊，痛批「我去管我都不會讓它砸了」。

李立群近日在抖音拍片表示，看新聞得知故宮文物損毀，驚訝直呼「砸了！讓工作人員不小心給砸了！我從小到大第一聽說故宮裡有東西被砸了」，這讓他也忍不住搖頭嘆氣「可見得這個執政黨，他們派去的人就不是專業的，我去管我都不會讓它砸了」。

他也表示錢損失是另外一回事，更重要的是「回不來了」，絕世的精品回不來了，「怎麼會發生這種事呢？」故宮28日遭立委爆料，打破3件珍藏文物，院長吳密察坦言有2件文物從保存箱中取出就發現破損，1件在進行檢視作業時不慎摔破，由於文物儲放資訊沒有數位化，因此不可考。

而對於外界傳言院長下令相關人員封口，也不得對毀損文物點交、紀錄，「以免留下證據」，故宮也嚴正澄清，絕無隱匿情事，已將全案移送考績會，懲處程序也在進行中，而待責任釐清後，才會進入修復程序。