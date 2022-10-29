台大新聞所前所長、媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文及學歷造假，遭到台北地方法院通緝，目前滯留美國，而他27日在臉書自爆護照被註銷了。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（29）日就對這件事情表示，「等到2024年總統選舉結果出來之後，基本上就沒有問題了」，引發討論。

彭文正27日時在臉書粉專貼文表示，他的中華民國護照被蔡英文註銷了，自嘲「取得2024巴黎奧運難民隊身分、更是史上第一個被現任總統告誹謗的男人、第一個被總統告誹謗又被起訴的男人、第一個因為誹謗罪準備程序庭還沒開始就被退庭的男人、第一個因為法庭不准視訊而遭通緝的男人、第一個因為誹謗而被註銷護照的男人，就是偶啦！」

而外交部也在28日時回應，本案駐舊金山辦事處是依據護照條例辦理，駐處依規定查資發現，彭文政因妨害名譽遭台北地方法院於110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函予彭君，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭先生如有不服，得依法提起訴願。

不過，外交部也說，彭文正若打算返國，可向我國駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照），所以返國完全沒有問題，國籍也沒有被註銷。對此吳子嘉29日也在網路節目《董事長開講》中表示「彭文正跟我是老朋友了」，對於護照被註銷的事情，吳子嘉認為，「等到2024年總統選舉結果出來之後，我想基本上就沒有問題了，應該沒那麼嚴重，總統選完就可以回來了」。