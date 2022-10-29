美國科技股財報兩樣情，科技巨擘谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta（原臉書）和微軟，因業績低迷和財測疲弱引發股價重挫，本周市值合計蒸發3,500億美元，僅蘋果業績一枝獨秀。

蘋果上季業績亮眼帶動28日股價強彈7.56％，報155.74美元，創下2020年4月以來最大單日漲幅。蘋果全周大漲5.7％，相較之下，標普500指數周線上升3.9％。

上述四家科技巨頭上季營收成長緩慢，或甚至萎縮，與過去十年來的高速成長不可同日而語。在美國經濟面臨高通膨、聯準會（Fed）激進升息和潛在衰退風險下，Meta與亞馬遜的業績和財測格外低迷。

Meta上季業績遜於市場預期，平均每位用戶創造營收創下兩年最低紀錄，並預測第四季營收可能寫下連續三季萎縮紀錄，引發股價狂瀉。Meta股價經歷2012年上市以來最慘烈的一周，周線崩跌24％。

亞馬遜第四季財測低迷，且上季雲端業務成長大幅萎縮，拖累股價全周重挫13％。

亞馬遜雲端事業AWS第三季營收成長由第二季的33％下滑至27.5％。相較之下，規模較小的谷歌雲端業務成長率由36％攀升至近38％。谷歌雖計劃在未來幾季控制人力招募速度，不過仍打算維持雲端業務開支。

不過谷歌母公司Alphabet的其他業務表現相形黯淡，核心廣告業務僅小幅成長，YouTube的線上廣告收入下滑，拖累周線下跌5.4％。

在廣告業務追趕谷歌和臉書的亞馬遜，上季廣告收入表現相對亮眼，廣告營收成長率由21％加速至30％，超越分析師預期。

微軟上季雲端部門營收不如市場預期，加上本季財測疲弱，引發當日股價暴跌7.7％，周線收黑2.6％。

Raymond James分析師凱斯勒（Aaron Kessler）在亞馬遜財報出爐後，將目標價由164美元大砍至130美元，不過仍維持買進評等，並表示強勁的廣告成長有助提升利潤。