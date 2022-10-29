台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強競逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（29日）在大同區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，出乎意料的是，蔣萬安以57票輾壓式領先，黃珊珊則拿到17票、陳時中以14票吊車尾。

桃園孫先生29日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，地點在大同區，共列出蔣萬安、黃珊珊、陳時中等3個選項，結果，蔣萬安以57票領先，黃珊珊以17票居次，陳時中以14票居第三。

選擇蔣萬安的民眾表示，「做人實在，講話也誠實」、「忠厚老實，...應該不會貪汙、不會密封」、「年輕、老實」、「他人實在，不會亂講話」、「全部都欣賞」、「善良正直，而且有魄力」、「因為他照顧國民黨、照顧老百姓」。

還有一位選蔣萬安的婦女坦言，蔣萬安和黃珊珊這兩人很難選， 黃珊珊也做得很好；被問到為何最後決定選蔣萬安？該婦女說，「西瓜偎大邊」 ，不然怎麼贏陳時中。

選擇黃珊珊的民眾則認為，「這麼辛苦，也撐過來了」、「比較不一樣，在藍綠之外」。

選擇陳時中的民眾則表示，「有名」。