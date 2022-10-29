楊麗花開心親吻講座。（羅永銘攝）

楊麗花開心表示會繼續演出歌仔戲。（羅永銘攝）

78歲國寶級歌仔戲藝人楊麗花，今晚獲頒第33屆傳藝金曲獎「戲曲表演類特別獎」，由她的徒弟也是新科金鐘視帝陳亞蘭擔任引言人。楊麗花從文化部長李永得手上接獲獎項，感動地說：「楊麗花這3個字是歌仔戲給我的。」全場歡聲雷動。

不過太久沒出場她頻喊緊張，笑說以往再長的劇本都念過，現在卻不知從何說起，自嘲可能是變老的關係。台下更有中南部戲迷特地組團北上，參與她的重要時刻，她興奮地向粉絲喊話，「我更愛你們，好久不見了！」

楊麗花表示獲得第33屆傳藝獎，恰巧自己也是民國33年出生的小孩，這個巧合是最棒的紀念品，給她很大的鼓勵。她將一生奉獻給歌仔戲，從小跟著家中戲班表演，演到野台沒落；她22歲時開始有電視，她繼續將歌仔戲帶進電視台，讓在地文化深入每個家庭，達到家家戶戶「吃飯配歌仔戲」的走紅程度。隨著時代變遷，她也與時俱進，將歌仔戲帶進國家戲劇院、甚至小巨蛋表演，不讓歌仔戲原地踏步。

但楊麗花也說很擔心現在的年輕人再也不看歌仔戲，「我每天都再擔心沒有人看，擔心到睡不著，年輕小孩沒有演出機會要怎麼過？」她強調歌仔戲是土生土長的正港文化，要傳承非常不容易，在台上呼籲政府、官員和民間企業多多關照，並喊話部長李永得，「政府多補助啦。」楊麗花在台上堅定的表示會為歌仔戲繼續向前衝，「我吃老不認老，就算我老到沒牙齒也要嚼土豆。」

陳亞蘭引言時，感謝楊麗花的諄諄教誨，以「3個家」形容師傅，「她演過無數角色，從唐伯虎、賈寶玉、到市井小民，她有過人的學習觀察、包容力，是文化藝術家。」楊麗花透過歌仔戲教導為人處世的道理，「看歌仔戲的孩子不會變壞，她是教育家。」而楊麗花一生守護源自地方的戲曲，「她愛台灣這個家。」

楊麗花和陳亞蘭形同母女，陳亞蘭奪得視帝后，楊麗花說她到菜市場買菜，大家都一直恭喜她，「我想說是在恭喜什麼，他們都說你家亞蘭得獎啦。」她感性地說：「她得獎我高興，我得獎她來支持，這就是師徒啊。」更透露未來絕對還有上台演出的機會，要粉絲期待一下。