同志大遊行今年迎來20周年，無黨籍台北市長候選人黃珊珊現身迎行現場，以行動力挺同志友善，她20日在臉書發文強調，她支持跨國同婚，「這個城市與這個國家的法律，有責任讓每個相愛的人都能幸福」，盼台北市可以率先讓跨國同婚比照本國同性婚姻進行登記，讓所有偉大市民齊步共贏。

黃珊珊表示，台灣同志遊行Taiwan LGBT Pride為20周年，今天與民眾黨台北市議員候選人陳宥丞與吳怡萱，一同參加遊行，看到大家都發自內心地笑開懷，她想這就是愛與祝福的力量。

黃珊珊指出，雖然同婚通過，不代表性平教育與同志權益已盡善盡美，像跨國同志伴侶的婚姻依舊受阻，如果其中一方來自同婚不合法的國家，還是沒辦法在本國登記結婚，且在全世界通過同婚的國家中，只有台灣有此限制。

黃珊珊強調，她一生的職志就是讓法律不再傷人，自己擔任過律師、議員，也曾擔任副市長，可以解決大家的問題，而這個問題分成治標與治本兩階段，治本是敦促內政部撤銷違法的行政函釋，明定跨國同婚可在台灣登記。

黃珊珊認為，在修正完成之前，台北市可以率先讓跨國同婚比照本國同性婚姻進行登記，法律是為了守護人民的權益，而不是反而干涉大家的生活，她的目標就是與所有偉大市民齊步共贏，希望天下有情人終成眷屬。