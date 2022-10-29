國民黨台北市議員徐巧芯披露，她被塔綠班照三餐出征，還是可以每天嘻皮笑臉，因為她認為，「眼淚是要留給值得的人」，而這些塔綠班、側翼、民進黨，不值得跟他們分享情緒！此文貼在臉書，迅速獲得上萬個讚！
尋求連任的國民黨台北市議員徐巧芯日前在《董事長開講粉絲見面會》表示，很多人問她，被塔綠班照三餐出征，為什麼她還是可以每天嘻皮笑臉？徐巧芯揭曉答案，一種可能是她集合所有不好惹的氣質於一身，所以玩弄獵物是她的興趣之一。
不過徐巧芯也直言，也有被出征到很難過的時候，那是第一次、也是最後一次
。她提到，太陽花學運時，她在臉書寫一篇支持服貿的文章，隔天睡醒，很多人用不堪入目的字眼罵她。
經過那次事件，徐巧芯認為，「眼淚是要留給值得的人」，而這些塔綠班、側翼、民進黨，不值得跟他們分享情緒，只需要笑著看他們自由發揮就可以了。
她也強調，「知道要向前走的人，是不會允許自己停留在過去的。我有勇往直前的勇氣，請你們給我力量，讓我繼續，為你衝鋒！」
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