秋季最熱鬧的小鎮慶典「秋收稻穗藝術節」今、明兩天（29、30日）在池上如期開唱，是918花東強震後首個大型活動，人潮再度回籠，即使面對颱風來襲也是零退票，包括創投教父柯文昌、台達電董座海英俊都是29日座上賓，30日預計還有富邦集團董座蔡明忠等企業大咖參與。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢回憶，地震剛發生那幾天，池上一夕間好像回到20年前，好像按下暫停鍵，安靜得不得了，希望藉由池上秋收稻穗藝術節向外界宣告，池上無恙，歡迎大家再度造訪。

創辦台灣好基金會柯文昌董事長說，雖然接連面臨疫情、地震、甚至颱風的壓力，今年池上秋收仍準時發聲，如同2013年池上秋收雲門舞集在雨中演出〈稻禾〉，現場2,000多位觀眾沒有任何人撤退，因為池上無論晴雨都能呈現出支持人心的美與力量，也是老天爺賜予池上的天然舞台。

從玉里到池上的火車還在搶通，但是秋收稻穗藝術節沒有收到任何退票，大家以最實際的行動力挺池上，同時佩服池上鄉親扛住疫情和地震的壓力，讓池上秋收準時發聲。

由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、行政院農委會水保局共同主辦的「2022池上秋收稻穗藝術節」，18日由池上農夫們祭天拜地後，割下第一把金色稻穗，展開2022池上秋收稻穗藝術節的舞台搭建工程。

今年的藝術節由製作人陳鎮川製作，邀請周華健、周蕙及原住民歌手Matzka，站上由黃金稻浪、藍天青山形成的天然舞台開唱。

還有米倉生活館也舉辦《稻浪上的夢想家》紀錄片特映會，由紀錄片導演蕭菊貞與拍攝團隊費時2年跟拍農民，發掘池上蛻變史。

紀錄片主角之一的建興米廠老闆梁正賢，從早年帶領農民爭取土地認證，到現在推動池上秋收稻穗藝術節，他說最大的優點和缺點就是「不懂得放棄！」，或可映照池上這個小鎮獨特的存在。

池上秋收稻穗藝術節邁入第14年，今年在疫情起伏、地震發生後，在鄉親們的堅持下準時舉行，台灣好基金會也將在柯文昌帶領下持續推動地方創生。