網紅阿翰今年以一段模仿算命阿姨廖麗芳，自稱是九天玄女唯一指定姊妹，搞笑作法幽默橋段和洗腦台詞，在全台灣掀起一波「九天玄女」風潮；29日阿翰的「九天玄女」影片奪下走鐘獎年度最佳影片獎，他上台領獎激動到哽咽，還自曝「去年最不想演算命阿姨」。

第四屆走鐘獎在29日於台北流行音樂中心盛大舉辦，許多人氣YouTuber、藝人都共襄盛舉，而本將最大獎「年度最佳影片獎」由模仿著名的阿翰，以「九天玄女」影片奪下；阿翰走上台領獎第一句話就變身廖麗芳，「大家好，我是算命阿姨」。

阿翰以「九天玄女」影片奪下第四屆走鐘獎年度最佳影片獎。（圖／摘自走鐘奬頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

阿翰也緩緩道出這一路的心聲，他透露去年走鐘獎紅毯上曾說，最不想扮演算命阿姨，但沒想到今年靠著這個角色受到大眾喜愛，「很多小朋友到老人都很喜歡，我覺得很開心也很感動」，更一度哽咽，最後冷靜情緒後，不忘感謝影片的導演和工作團隊，90度鞠躬後才下台。另外，阿翰還有以「房東阿姨」獲得最佳戲劇獎。

由YouTube頻道上班不要看NSFW開始籌畫的走鐘獎，一年比一年盛大，今年邁入第四屆，專業度和審慎度都大幅提高，評審還找來各界專業人士，頒獎典禮網路直播收看人數更長時間維持8、9萬人，相當驚人。

阿翰奪下第四屆走鐘獎年度最佳影片獎。（影片／走鐘奬頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）