衛福部長薛瑞元27日晚間率疫情中心指揮官王必勝、發言人莊人祥等一行，赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部夜會，引來高度關切。前民進黨立委郭正亮表示，台北市長候選人辯論將登場，無黨籍候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安可能會攻疫情、高端，因此他質疑、薛瑞元夜會陳時中可能是在串供。

郭正亮28日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳時中離開100天，疫情越嚴重，卻一點緊張感都沒有。疫情還沒結束，陳時中怎麼可以落跑，不負責任；陳時中跑去選舉，他屬意的這些人也沒有守好。台北市長候選人辯論即將登場，黃珊珊怎麼可能不攻疫情、蔣萬安怎麼可能不攻高端。

郭正亮質疑，他們可能在串供，比如如果其他候選人攻疫情或高端，衛福部會幫他守，不然去競選總部夜會幹什麼，也許就是把所有的題目，大家先預想一下。假設蔣萬安攻高端，怎麼辦。

郭正亮認為，怎麼那麼巧，EUA的資料就進來了，如果EUA資料還沒進來，陳時中怎麼辦；比如辯論時，其他候選人若是攻陳時中EUA的資料還沒送進來，陳時中要怎麼回答，況且EUA的資料原本要審查到11月選後才公布，因此他懷疑，這中間一定有人在催促。