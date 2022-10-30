擬參選桃園市議員的游智彬。（資料照片）

國民黨日前在臉書踢爆鄭運鵬曾在大陸做生意，還註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」。鄭運鵬在桃園掃街拜票時遭到擬參選桃園市議員的游智彬當街狠嗆「中国鵬」、「人民幣香不香」，網友大讚游智彬，「有膽識、敢衝、敢嗆，正面對決」、「彬哥真的是戰將」！

國民黨日前在臉書踢爆，鄭運鵬在2008年立委敗選後，隨即前往中國大陸設立資本額5600萬的「鷗業新媒體」，與中國3大國營電信企業做生意，甚至還註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」。

國民黨痛批，民進黨一再強調台灣價值，以抗中保台當成精神喊話，沒想到自家候選人卻以中國台灣自稱，邏輯何在？

鄭運鵬日前在桃園拜票時，也被擬參選桃園市議員的游智彬當街狠嗆「中国鵬」、「人民幣香不香？」並且持續將近5分鐘，原本鄭運鵬團隊用大聲公喊「鄭運鵬當選」，但氣勢終究比不上游智彬。

對此，網友大讚游智彬，「有膽識、敢衝、敢嗆，正面對決」、「彬哥真的是戰將」、「敢深入敵營對嗆，勇啦！」「就是要這樣子對付民進黨！」