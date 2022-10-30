距離年底的九合一大選，剩下不到1個月，日本學者小笠原欣幸預測，台北市、桃園市兩都市長，國民黨人選可能當選，但領先幅度不大。媒體人吳子嘉表示，台北市就是國民黨蔣萬安跟無黨籍黃珊珊的盤在PK；桃園市則是國民黨張善政跟民進黨鄭運鵬呈現PK盤。

吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中表示，總統蔡英文在跟陳時中合體的「社群之夜」稱，如果台北輸，國際就不會支持台灣。他認為，就是「恐嚇牌」，所謂的國際朋友就是美國、日本就不會支持台灣，那麼針對小笠原欣幸的說法，蔡英文要怎麼解釋。

針對台北市長選舉，吳子嘉認為，日本學者小笠原欣幸都認為陳時中掛了，黃珊珊則還有一搏的機會。台北市就是蔣萬安跟黃珊珊的盤在PK。陳時中的票也不會到蔣萬安身上，因陳時中的票是鐵盤。

至於桃園市長選戰，吳子嘉覺得，張善政被民眾投訴涉嫌賄選，張善政哪有錢賄選，他連便當的錢也沒有。但是國民黨的議員、里長會動起來，他是複式選舉。不敢講張善政穩贏的，賭盤是鄭運鵬讓2萬票，代表鄭運鵬贏，所以他們兩人是PK盤。