台股今年邁入空頭走勢，要在股票市場賺到大錢並不容易，有民眾開始學習成為「存股族」，以尋求優於定存利率的投資報酬。有網友在PTT發文指出，媽媽最近有筆大約1千萬元的儲蓄險到期，他打算拿媽媽的這筆退休金去投資，如果不考慮賺價差只賺股息，目前想到的投資標的只有0056元大高股息。文章一出掀起網友熱烈討論，多數網友建議不要一次單壓，可以多買其他標的分散風險。有網友則分析投資0056確實最穩，配息個5年，如果成本降到18元以下就穩賺不賠。

原PO在PTT以「退休金存股推薦」為題撰文指出，他打算替媽媽主導這筆退休金，詢問過媽媽的意見，她認為一年有40~50萬元就夠生活，也就是要找一檔殖利率長年5％的股票投資。

原PO表示，目前計畫這筆錢拿去投資0056，因為0056歷年來的殖利率大致都有5%以上，而且0056倒了，台幣大概也變廢紙了，不過他也想詢問有沒有更好的投資選擇，「有沒有很穩的標的，不考慮賺價差只賺股息」。

多數網友建議不要全押0056，「退休金真的不要單押，若遇股災本金虧五成，或股息配不出來就完蛋」、「保險、債券、ETF、現金分散配置才是上策」、「建議40％美債國債、30％0056、15％0050、10％定存、5％現金」、「保險的話全部換美元定存，可以放短天期美債」、「退休金應該要加大債券比例，股票比例要降低」、「0056本質上還是股權類，波動程度不適合退休族主要配置」。

也有網友認同原PO看法，「確實最穩就0056，配息個5年，成本降到18塊以下，穩賺不賠」、「不懂就買0056，至少賠最少」、「以退休資金來說買0056優於0050，最好逐步投入」。

台股ETF元祖級投資人黃柏仁則說，根據美國統計資料，持續投資ETF達20年，勝率可以來到97％，年化報酬率落在5％至7％間。他認為買ETF是存退休金最簡單的方法，要長期且定期定額投資，股價來到谷底時更要加碼，不要認賠出場。

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