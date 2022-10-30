90年代穩坐台灣樂園霸主的六福村，遊客人次一度銳減至一年不足百萬人，他們如何在預算有限情況下，重新搶回樂園一哥寶座？

夜幕低垂，屋子透著陰森的燈光，接著，詭異的樂聲響起，一個個面色慘白、眼窩和臉頰凹陷的「鬼」出現在眼前。兩旁還擠滿變裝的遊客，他們臉上滿是興奮與期待，等著參與這場盛大的萬聖節夜間遊行。

這是台灣前三大遊樂園——六福村主題樂園的萬聖節主題活動墓碑鎮。去年，光一個半月的萬聖節檔期就吸引25萬人次造訪，占該園全年遊客數的四分之一，以平均每張門票600元計算，可帶動逾1.5億元營收，比未舉辦墓碑鎮活動的2016年，業績成長5成。

若只計算遊樂園本業，來客數是九族文化村、劍湖山等同業的2至3倍，業者預估，今年有機會達到30萬人次。

曾靠蓋設施 穩居遊樂園王

「六福村是台灣近年將樂園與節慶結合最成功的案例！」前交通部觀光局副局長、高雄餐旅大學觀光學院教授劉喜臨如此評價。

事實上，每年的9、10月，是台灣遊樂園人流最少的時候，為什麼六福村能將傳統淡季變成旺季？

「總不能每年都問消費者要不要『再玩一次大怒神？』」六福村總監葉忠岳接受《今周刊》專訪時一語道破台灣遊樂園業的瓶頸，直言成功的行銷活動背後，是源自於缺乏大型設備投資和客源被瓜分的壓力。

時間回到1990年代，當時是台灣樂園業最風光的時候，六福村年入園人次一度衝破230萬大關，穩坐台灣民營遊樂園霸主。「當年遊客很多，兩年一個小設施、三年一個大設施，就這樣一直蓋一直蓋……。」回憶當年榮景，他指出每個設施造價從4、5千萬元到上億元不等，最貴的「蘇丹王大冒險」甚至高達8億元，「光是一個設施的資本支出，就足以蓋一個飯店了。」

但隨著台灣百貨、休閒農場等景點增加，再加上出國旅遊風氣崛起，客源漸漸分散，也讓台灣遊樂園業逐漸走下坡。最慘的2007、2008年，六福村年入園遊客甚至不到百萬人次。眼看獲利年年降低，六福村不得不停止大型投資。

只是，一個沒有新設施的樂園，該如何重新吸引消費者一再上門？

「當沒有那麼多錢，只能用小東西來刺激出遊意願。」他們思考的是，若能靠萬聖節創造話題，提升淡季造訪人次，就有機會讓每月人流穩定，同時維持市場熱度。

但，以往專靠硬體吸引遊客的六福村，要轉型靠軟實力吸客並不容易。葉忠岳坦言，一開始，公司內部並不看好。「萬一嚇到小朋友怎麼辦？員工認為化妝扮鬼很麻煩。」葉忠岳隨口說出的幾個問題，是當時團隊在會議上最常面對的質疑。