「不給糖，就搗蛋﹙Trick or treat﹚！」一年一度的萬聖節又來了，每年到了10月，你是否心裡有一種感覺：「10月就是要準備過萬聖節啊〜」至少小編是這樣覺得的！每到萬聖節，不論大人或是小孩，都會配合節日裝神弄鬼一番，今年小編也還在思考要為孩子做什麼打扮，吸血鬼、哈利波特、美國隊長、虎克船長……等，你準備好了嗎？

萬聖節開心上街要糖也要小心禍從天降，疏忽不得！

萬聖節又叫諸聖節，在每年的11月1日，是西方的傳統節日，而萬聖節前夜的10月31日更是這個節日最熱鬧的時刻，尤其是孩子們最喜歡的瘋狂時間，挨家挨戶地討要糖果，如果不給糖就搗蛋，另外也免不了會在這天做各種各樣的惡作劇，不僅為大人們帶來夢靨，也無形中增加不少兒童意外事故的機率。

根據統計，每逢萬聖節，兒童意外事故傷害的發生比例，要比平時高出許多，主要原因不外乎因為「應景」穿搭在身上過多的點綴裝飾品，像是容易遮蔽視線的面具或是因為過長服裝、特殊道具等，造成走路很容易絆倒或是踢倒……，尤有甚者，還曾經發生過燒燙傷意外事件，實在是不得不防！

對此，因應萬聖節即將到來，小花平台保險顧問特別提醒，家長們在陪同孩子開心過節的同時，需格外留意外出時的人身安全，建議預先為孩子及早做好保險規劃，在面對意外事故的當下，不至於驚慌失措，並能善用保險轉嫁風險「可以派上用場！」

說到兒童保單的規劃，先前在小花平台固定專欄做了深入剖析與探討。