在經銷據點、換電站等建置陸續到位後，機車大廠光陽瞄準電動機車市場，卯足全力急起直追，近3個月市占交出翻倍成績後，董座柯勝峯更劍指龍頭寶座。

台灣電動機車版圖，正悄悄洗牌！

過去位居第三的機車大廠光陽，推出的ionex系列，在今年第三季急起直追，9月單月銷售544輛，交出近3月翻倍成長的6.23％市占佳績，擠下長年位居第二的宏佳騰，成為亞軍；10月中更趁勝追擊，一口氣推出6款電動機車。

只不過以平均市占來看，擁有先行優勢的Gogoro，仍以9月近7千輛銷量、近8成市占，穩居電動機車龍頭。

「一個市場裡有個品牌占到8成，是不合理的！」光陽董事長柯勝峯不諱言，電動機車在台灣發展超過10年，電車占比逾1成，是全球最領先國家，「若說電動機車初期，嘗鮮的車主會追求酷炫車款，但10年後，現在的車主講究性能與服務，這是光陽的機會。」

能在短短一季內交出市占翻倍的成績，首先，是光陽意識到自己的弱項——品牌能見度比不上競爭對手。

其實，光陽不論在經銷通路和換電站等建置，都已有初步規模。預估今年底前，光陽換電站將達到兩千座，經銷通路擴大到50個據點。

自認過去都在「鴨子划水」的柯勝峯坦言，團隊市調發現，多數消費者對光陽電動機車的性能、服務等印象，普遍都認為不錯，「但在實際購買電動車，很少人會把光陽當第一個選項。」

進駐好市多 增加品牌能見度

「競爭對手在醒目的地方有換電站，但光陽就選擇隔壁租金比較便宜的街口。」柯勝峯不諱言，Gogoro有先進者優勢，這需要時間去打破，再來光陽增設的換電站仍是成本導向，「有很多消費者不知道，原來光陽到處都有換電站，行銷是接下來要努力的方向。」

也因此，光陽在後續的行銷和通路銷售策略上，都有新嘗試。

舉例來說，今年9月，光陽首次進駐好市多，以兩周限定期，進行展示及販售，讓民眾在全台14家好市多分店選購電動機車，大幅拉升光陽在單月的表現；另外也與超商龍頭7-ELEVEN合作，到門市ibon操作就能購買ionex指定電動機車，搭配政府汰舊換新補助方案，最低3萬8千5元即可入手。

柯勝峯透露，光陽早就想進駐好市多賣電動機車，原因在於比起其他量販店，好市多顧客對於美式與新科技的接受度高；其次，會員的平均消費力也較其他量販店來得強，因此動輒數萬元的電動機車，還是有不小的市場；最後，過去無論是賣遊艇、珠寶，好市多都能繳出好成績，顯示好市多會員對賣場相對信任。

在這些基礎上，光陽近期又一口氣推出涵蓋50CC綠牌、白牌到商用車款在內的6款電動車，以更全面的車款備戰。電動機車界人士認為，「在換電站等硬體建置完備後，光陽只要銷量持續擴大，未來在版圖的變化不容小覷。」