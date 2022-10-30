市場預期投資風險是最高的時候，往往取得報酬的風險是最低的，台股集所有利空之最，評價跌至2000年以來最低點，但企業營運體質卻是空前最佳，過於極端的股市反應，總會再平衡，大摩開始喊加碼東北亞股市，就等資金回歸的臨門一腳。(圖/先探投資週刊提供)

聯準會因高通膨而激進升息，全球經濟衰退警鐘持續響起，企業獲利將持續惡化，全球基金經理人減碼股票及持有現金的比重同步創新高，放眼全球金融市場，總體景氣面無一絲好消息，然就在聯準會釋出未來升息幅度將會縮小、美股接連迎來大反彈之際，港股卻在中國二十大會議之後大崩盤，讓原本可望出現的亞股反彈行情出現落空，台股並一度跌破三二年前高點一二六八二點的信心關卡，投資信心羸弱。

基本面利空逐步反應

不過，看空新興市場與亞股已久的摩根士丹利，則在近期逆勢捎來了好消息，該機構出具報告指出，當市場預期投資風險是最高的時候，往往取得報酬的風險是最低的，相信目前市場已經反應全球景氣進入溫和衰退的情境中，且東北亞的南韓及台灣股市，也將逐漸度過半導體庫存去化的風暴；因此，該機構大動作轉向調升南韓及台灣股市評等至加碼，並同時調降印度、馬來西亞、印尼等市場的投資評等，大型外資券商觀點露曙光，亞股資金會否出現新一波的挪移，並帶領台股出現一波像樣的反彈，已值得投資人未來一段時間加以觀察。

股市步入熊市的過程中，尋找底部的過程總是痛苦煎熬，然不變的是，每一次股市的底部，都是在多重的利空下淬鍊出來，雖然目前仍無專家敢斷言，股市的底部已到，然一直以來對股市趨勢轉折頗具撼動力量的摩根士丹利證券指出，這次新興市場的熊市調整，從二○二一年二月十七日的高點下跌至今年十月十八日，已歷經六○八天，這已經是一九九五年以來新興股市熊市調整中最長的一段，全球新興市場從去年至今波段跌幅已高達三九．二％，雖不及一九九七年亞洲金融風暴的五八．六％、二○○○年全球網通泡沫的五三．七％及二○○八年金融海嘯的六六．一％跌幅，但隨著美元實質有效匯率已逼近伏克爾時代的高點、且市場對美國利率見頂的看法也正在成型下，摩根士丹利認為，這波新興市場的底部很可能雖不近亦不遠矣！

尤其是東北亞的南韓及台灣股市，在連續幾個月遭逢外資的大量提款後，據統計，南韓及台股未來一年的本益比分別僅有八．九倍及十倍，其中台股評價更是創下二○○○年網通泡沫以來的新低紀錄，甚至遠低於二○○八年的金融海嘯，顯示國際資金已嚴重超賣台股。

外資喊買東北亞股市

美元強勁走升、聯準會鷹派升息，本就不利新興市場的資金動能，國際資金自去年開始，在全球新興市場展開資金大挪移並進行避險，選擇巴西、墨西哥等市場加碼，亞洲市場則選定印度、印尼、泰國及馬來西亞進行資金避險，唯獨台灣及南韓股市因處於半導體及高科技產品庫存調整的循環中，為國際資金高度減碼，持有水位並創下空前新低。

不過，半導體或高科技產品的庫存調整循環總有結束的一天，雖然仍需要二到三季的獲利下修循環要面對，但摩根士丹利證券認為，股市已經大幅反映未來一段時間的景氣下修，特別是台股，今年以來在全球新興市場嚴重低於市場表現，不管從總體經濟面或是微觀的產業面調整來看，都已經反應在股市的下跌中，雖然仍有不確定性將干擾盤面，但該機構認為，企業調降獲利的情形將在明年第一季觸底，現在已是買進台股下波獲利向上調升循環的初期買點了

摩根士丹利調升東北亞股市的憑藉，仍來自於強勁的企業營運體質。據統計，過去二年，台股的股東權益報酬率從十％上下攀升至近二成左右的水準，鄰近的南韓，整體企業的股東權益報酬率則從五％左右攀升至十％，這二大東北亞市場的營運體質遠優於過往，且穩定向上改善。

台股價值重估時程已不遠

反之，中國股市的企業股東權益報酬率則是連年下滑至不到十％，摩根士丹利認為，雖然中國有機會在明年見到企業股東權益報酬率的回升，但能否扭轉結構性的趨勢，仍是個問題，大摩提醒，中國ＧＤＰ的下滑對區域及全球經濟的衝擊，仍是相當大的尾端風險。

另一個前提仍取決於國際的情勢，解鈴仍須繫鈴人，美元走強及聯準會升息，是這波全球股市等風險性資產波動的主要亂源，自也是股市是否落底並起死回生的領先指標，目前美元實質有效匯率指數已經逼近一九七○～八○年伏克爾時代的高點，一般認為，若美國十年期公債殖利率及美元在未來三個月沒有再創高，或出現大幅下滑回檔，那麼，就可以更樂觀的評判，股市最悲觀的情境應也將逐漸浮現，愈接近年底，股市迎來向上的循環的機率也將愈來愈高。

摩根士丹利證券模擬，最悲觀的情境下，明年台股指數約落在一二六○○點，目前台股指數距離這最悲觀的情境亦已不遠，合理來看，明年中台股指數則可上看一六五○○點，而被外資提款過頭的台積電，短期來看雖仍在消化賣壓中，但以中長期來看，絕佳買點亦可望逐漸浮現，待台積電止穩，台股也可望雲開見月明，出現價值重估行情。

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