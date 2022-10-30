自縣長林明溱上任以來，縣府積極推動埔里福興農場旅館區開發計畫、埔里地方特色產業微型園區、南投旺來產業園區、草屯手工藝產業園區及竹山竹藝產業園區等五大園區產業發展，期盼可形成良好誘因，吸引年輕族群返鄉就業，故首次於南投市文化路興辦青年住宅，除可健全整體住宅市場，確保民眾的居住權利，並能讓縣民都買得起房子、減輕本縣弱勢族群居住負擔。

南投市文化路青年住宅基地坐落於南投縣南投市三塊厝段260-22、260-137、260-139、260-120地號等4筆土地，基地面積為5,858M2，面前道路主要為12ｍ文化路，鄰近政府機關設施機構豐富，有南投縣後備指揮部、縣議會、消防局、警察局、家扶中心、仁愛之家及文化中心等，此外也有南投高中、漳和國小及南投縣體育場等文教、運動設施，生活機能方便，周邊主要聯外道路為南崗一路及民族路，南崗一路往北可聯絡草屯、霧峰、臺中等山線都市，往南可達名間、竹山、鹿谷、斗六等鄉鎮市，而民族路往東通往中寮鄉，往西可至八卦山地區，為主要東西向道路之一，道路兩側商業活動集結，交通十分便利。

110年09月29日南投市文化路青年住宅第一期動土典禮—合照。(圖/南投縣政府提供)

目前興建中為南投市文化路青年住宅第一期，興建戶數45戶，其中3房36戶(含陽台約35坪)、4房9戶(含陽台約43坪) 均含1車位。縣長林明溱指出，縣府近年積極推動五大園區計畫，未來工作機會增加，可望吸引青年返鄉就業，但其居住恐成問題，故除本期青宅之興建，後續將再辦理二期青宅工程，也擬在草屯地區興建青宅計畫。建設處表示文化路青年住宅第一期，雖受疫情、建築物料及缺工等影響，但仍順利完成發包作業，並於110年09月29日辦理動土典禮，預定將於112年中完工並辦理成屋銷售。(南投縣政府廣告)