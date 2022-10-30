美國針對大陸晶片業的最新制裁，掐住先進晶片發展的機會，美國公民、企業及組織在獲得許可證前，都不能協助大陸晶片業研發或生產，此舉被認為將讓大陸晶片實力倒退至少5年，但有風險投資家認為，成熟製程晶片是大陸廠商突圍的機會，甚至還認為每年有望出現雙位數的成長，因為市場價值高達數百億美元。

CNBC報導，此次大陸晶片業受制裁的範圍擴大，影響也被認為更加深遠，但仍然有國際基金願意投注在大陸晶片業，WestSummit Capital Management董事總經理Bo Du表示，即使美國祭出新措施，但公司的投資策略沒有改變，還是會投資成熟製程的晶片，尤其是用在大眾市場的晶片。

Bo Du補充說道，「全球79%的晶片市場屬於成熟製程，如果只看汽車晶片，有高達94%是成熟製程晶片，這給予大陸廠商填補空白的大好機會。」

此外，祥峰投資控股Vertex Ventures China已經籌資將近5億美元用來建立新中國科技基金，比原先設定的4億美元還要多，負責人Tay Choon Chong說：「最大的破壞是西方不會提供技術給大陸，但我們認為這對我們來說是最好的機會。」

Tay Choon Chon強調，「由於市場價值數百億美元，大陸晶片業有望迎來每年雙位數的成長，有利可圖的領域在手機通話晶片與汽車控制螢幕的晶片，且大陸每年都會進口價值約4千億美元的晶片，相當驚人。」

不過，報導也提到，美國制裁的影響還需要長時間的觀察，許多企業仍在釐清規則的彈性與範圍，但在地緣政治風險升高的當下，美國選擇強力制裁大陸晶片，並不是一件新鮮事。