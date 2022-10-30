立委陳以信28日爆出故宮有典藏瓷器遭摔破，引發高度關注。故宮說明，3件毀損文物包括「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」先後於去年2月、今年4月開箱時即發現損壞，而「清 乾隆 青花花卉盤」則是今年5月工作人員摔破。對此，國民黨立委李貴敏28日在臉書質疑，「整件風波可說離譜至極，更凸顯了民進黨執政，最大的特色就是黑箱！所有東西都絕對不讓民間知道，也不讓老百姓知道事實的真相」。

針對陳以信所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」；故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。

李貴敏認為，要不是有吹哨人向立委揭發，國人迄今不還被瞞在鼓裡。事到如今，相關部門必須盡速徹查，毀損的緣由、過程，以及相關成員的背景、職責及品德操守。尤其目前曝光的只有三件，但到底類似的情形有多少件？趕快查個水落石出，給國人一個交代！

李貴敏指出，其實每年編給故宮的經費也相當多，一年有十多億，但就跟其他部會的預算一樣，除了一些固定支出，「民進黨政府總是把精力放在大內宣或短暫性活動上，甚至跟選舉掛鉤，東西掉了也不管，破了也不管，資源配置失當，文物保存、整理的精進與檢討變成枝微末節。錢沒有花在該花的地方，導致資源浪費與排擠，越喊窮越燒錢，根本本末倒置！」

最後，李貴敏認為，「如今竟一而再、再而三地摔破國寶，還下封口令，真讓人不禁想問，究竟還要忍受這些無知、無能、無為、無感和無品的綠色官員到何時？」