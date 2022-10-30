俄羅斯對烏克蘭的軍事行動迄今已過8個月之久，西方在這期間輪番祭出涵蓋能源、金融等多面向的各種制裁。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日提到之前曾與普丁會面，她直言「普丁就是一個『可怕的人』，儘管他不像如今這般病態」。

外媒報導，拉加德周五（28日）接受愛爾蘭廣播電視Late Late Show採訪時，她談到普丁對烏克蘭的行動時表示，「你為什麼要做那樣的事？入侵一個國家、殺人、破壞社會結構，然後失敗」，並稱普丁是受到邪惡勢力所驅使。

拉加德指出，普丁對烏克蘭的攻擊，是他試著製造混亂，並盡可能的摧毀歐洲，但卻讓烏克蘭人更團結，讓北約重新煥發活力，也讓歐洲更加緊密。在說完這些後，她強調自己只是一名央行行長，所以不宜太過談論這些事。

與此同時，歐洲正努力調升利率對抗，本周四央行宣布再度升息，達到創10多年來最高水準。拉加德表示，因為疫情後的復甦及普丁「不合理」的決定入侵烏克蘭，央行正在對抗通膨。

拉加德說，「能源危機導致巨大的通貨膨脹，我們需要打敗它，這也是為什麼我們需要調升利率，打擊通膨好讓價格回落至合理的水準，並降低民眾的生活成本」。