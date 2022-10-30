民進黨28日舉辦「社群之夜」活動，黨主席暨總統蔡英文致詞時，提到年底若民進黨選得不理想，恐會讓其他國家懷疑台灣人是不是改變主意了，「大家的一票決定我們執政路線是不是要繼續往前走，更是要決定國際會不會持續更有力地支持台灣」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉火大表示，蔡英文是在分裂台灣。

蔡英文在「社群之夜」談到，年底選舉大家的一票除了能決定家鄉是否有更好發展，還會決定國家能否也有更好發展，北北基桃是最艱困選區，候選人如果能克服困難順利當選，一定能讓首都圈成為國際級的大都會。蔡英文還指出，「如果我們選得不理想，那想一想國際間會怎麼樣解讀呢？他們會問說台灣人民是不是改變主意了？這樣子的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？所以年底的選舉，大家的一票決定我們執政路線是不是要繼續往前走，更是要決定國際會不會持續更有力地支持台灣，大家說對不對？」

吳子嘉29日在網路節目《董事長開講》中猛轟蔡英文，他指出，「蔡英文還好意思講執政路線，妳的執政路線已經被證明了是貪腐的、霸道的、是抹黑、抹紅的，這種執政路線還敢講出來？妳覺得很驕傲嗎？蔡總統妳會覺得很有面子嗎？」吳子嘉更氣炸表示，「什麼玩意嘛，我火大在這裡，我舉了這麼多事情，族繁不及備載，蔡英文的執政路線是很爛的，是在分裂台灣的。」