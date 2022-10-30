在中廣與蓋洛普公司合作的最新民調顯示，桃園市長選戰中，有33.36%民眾尚未表態，而民眾黨桃園市長賴香伶對此則表示，顯然他們對藍綠2黨推出的候選人不是太滿意，甚至選舉風氣操作太過以藍綠對決思維，會努力爭取中間，特別是未表態的民眾。對此，前立委林濁水29日就在臉書上表示「難道民眾黨也在藍綠對決中摻一腳？」引發討論。

賴香伶29日時參加桃園區中山里長候選人陳子颺總部成立，提到最新民調顯示桃園有許多女性跟年輕人仍未表態，賴說，選民對於兩大黨推出的候選人應該不是太滿意，甚至選舉風氣操作過於藍綠對決思維，所以會爭取中間選民，特別是3成多未表態，很多可能是上班族群或是女性朋友們，會以女性特質、唯一的女性候選人。

林濁水則在臉書上指出，根據中廣與蓋洛普公司合作的最新民調，桃園市長選戰中，有33.36%民眾尚未表態，賴香伶認為「這是民眾不滿兩陣營以藍綠對決的方式進行選舉操作的結果」，這讓林濁水也不解「奇怪，既然民眾不滿藍綠操作，為什麼不滿的33.36%民眾寧願不表態也不支持賴香伶？難道民眾黨也在藍綠對決中摻一腳？」