《ETtoday新聞雲》28日公布台北市長候選人民調，國民黨蔣萬安以40.2%支持度居冠，民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊則分別為28.8%、20.9%。對此，國民黨台北市議員李明賢認為，陳時中可能會在辯論會上出怪招。

李明賢29日在政論節目《TVBS戰情室》指出，今年選舉特別冷，希望11月5日的辯論可以擦出火花，帶動選情高潮、拉抬選舉投票率。李明賢提及，國民黨內預估如果投票率低於六成，選情就會出現變數，而一般來說，候選人支持度突破四成，選情就相對穩定，若再有幾份民調顯示蔣萬安支持度突破四成，蔣的領先趨勢就會底定。

面對隨之而來的辯論會，李明賢說陳時中屬於落後組，除了要防守並消毒高端對他的扣分外，「我認為陳時中11月5日會出怪招」。李明賢認為，若陳時中不能把流向黃珊珊的選票拿回來，要趕上蔣萬安恐有相當高的難度。

李明賢認為，對蔣萬安來說，只要保本、支持率維持在四成、不要犯錯就好，反而陳時中可能會出怪招，包括攻擊黃珊珊，藉此讓綠營支持者的選票回流。