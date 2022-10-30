蔡其昌說，他是基層出身，基層出身才聽得到大家的需要，未來有很多好的政策需要李天生在議會支持、推動。（潘虹恩攝）

十九甲後援會成立現場不斷湧入人潮，座位甚至擺到馬路對面，鄉親一同搖旗熱情支持。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌29日一早赴龍井與市議員張家銨成立聯合競選總部，下午趕場前往大里與市議員李天生成立十九甲後援會；蔡其昌表示，李天生長期為大里霧峰的鄉親打拼，這次大里霧峰選區競爭激烈，籲鄉親支持李天生連任，不要讓李天生擔心。

後援會現場不斷湧入人潮，座位甚至擺到馬路對面，鄉親一同搖旗熱情支持，立委何欣純及多位地方里長候選人到場支持，前台中縣長廖永來更特地前來相挺；蔡其昌說，很感謝十九甲的鄉親，李天生受到十九甲鄉親的支持和栽培，十九甲就是李天生的「押地」。以前十九甲沒有國中、國小，當時他是民政局長，與當時的縣長廖永來和做屯區服務中心的主任李天生聯手打拼，爭取在十九甲蓋1所國中、1所國小。

蔡其昌表示，李天生長期在這裡為民主、地方打拼，擔任議員沒有1天休息，沒有給大家「漏氣」，在議會代表十九甲、代表大里霧峰的鄉親在爭取、說話，這次大里霧峰區市議員競爭激烈，懇請鄉親不要李天生讓擔心，支持李天生連任。

蔡其昌也說，市長要把基層顧好，他是基層出身，基層出身才聽得到大家的需要，這陣子他很認真在走、很認真傾聽大家的需求，包含敬老愛心卡預算增加、國中小營養午餐免費、社會住宅增加8000戶及核定捷運藍線、大屯環線等，要推動這些好政策就要讓李天生在議會爭取。

李天生則說，感謝十九甲的鄉親前來支持他跟蔡其昌，他為地方鄉親服務多年，知道在地居民需要什麼、期盼什麼，縣市合併後，縣區邊緣化的問題卻沒有減少，希望大家能夠支持他連任，讓他跟行動派市長蔡其昌一起，為地方爭取更多的建設，讓大家有更好生活，籲鄉親一起用手上的選票改變台中。