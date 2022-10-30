（12：49更新，補充最後戰果）BWF超級750系列法國羽球公開賽進行4強對決，世界排名第2的女單寶島一姐戴資穎，面對中國大陸世界第8女將何冰嬌，首局就陷入苦戰，最終力拚兩局、37分鐘以15比21、10比21落敗，無緣爭冠。

首局開局何冰嬌4比0來個下馬威，加上戴資穎比較多稍微長一點的出界球，最多曾陷入6比18、落後12分，雖然小戴靠著連續幾波漂亮得分，例如壓線球、爬過網的幸運球等好球連追7分，不過何冰嬌還是先出現局點，小戴可惜15比21先讓出。

第2局何冰嬌又是5比0先發制人，在後頭追分的戴資穎4比11、落後7分進入技術暫停，會到場上後何冰嬌繼續維持領先，6比12那一分小戴也為自己的丟分懊惱，場邊不少球迷一直替小戴加油集氣，奈何7比12後小戴被對手連下8分出現12個賽末點，小戴雖救回了3個賽末點，最終還是未能扭轉戰局。

這是雙方生涯第13次交手，戴資穎仍握有對戰10勝3敗優勢。接著同一場地寶島男雙盧敬堯／楊博涵，要與英格蘭組合蘭恩／范迪爭決賽門票。