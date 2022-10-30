烏克蘭情報機構取得的文件顯示，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已動用取自部分大型國營企業的數千萬美元資金，來培養在摩爾多瓦的政治人脈，以期能使該國的政治立場轉為親俄。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這些文件是一批敏感資料的一部分，顯示俄羅斯即使在烏克蘭的戰事受挫下，仍繼續設法操控東歐國家，而華郵已檢視過這些文件。

摩爾多瓦總統府外上月有數以千名抗議群眾聚集，要求親西方領導人下台。抗議是由流亡以色列的在野黨領導人蕭爾（Ilan Shor）發起，不久之後他受到俄國嘉許。

一名俄國高層政治人物稱讚蕭爾是「有價值的長期夥伴」，甚至表示，願對蕭爾所屬政黨執政的地區出售廉價天然氣。上述情報文件顯示，現年35歲的蕭爾就是俄國當局用來顛覆摩爾多瓦政府的主要人物。

長期以來，俄國支持摩爾多瓦境內的一個親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria），並派軍進駐。

多名官員指出，在俄烏戰爭爆發最初數月，摩爾多瓦政府曾擔心，俄軍坦克車將跨界而來，尤其是擔憂40英里外的烏國敖德薩港（Odessa）淪陷後俄軍恐將入境。

如今俄國的立即軍事威脅雖已消退，但摩爾多瓦緊張氣氛仍不斷升高，由於天然氣的使用，以及鄰國烏克蘭能源設施遭攻擊後面臨的後果，恐使摩爾多瓦政權生變。

美國財政部26日對俄羅斯和摩爾多瓦的許多組織和個人實施制裁，包括蕭爾；並指控蕭爾，「夥同他國寡頭統治集團的代表，在摩爾多瓦製造政治動亂」。

此外，美國財政部還指控，蕭爾「獲得俄羅斯支持」，且曾在6月與「莫斯科的一些實體共謀，以期破壞」摩爾多瓦加入歐洲聯盟的行動。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111029