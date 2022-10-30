南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節活動，爆發嚴重踩踏事故，目前最新確認死亡人數已達21人，傷者百餘人。事發後推特也不斷有外國網友上傳最新照片，只能用「屍橫遍野」形容，台灣網友們看到後也直說，死亡人數絕對不止百人。

透過推特上的照片與影片可以看到，現場人潮水洩不通，不少昏迷者被搬到馬路上，同時有許多民眾對昏迷者實施CPR，但已有整排昏迷者被蓋上藍布，宣告不治。

南韓總統尹錫悅對此也發布緊急命令並實施交通管制，當局也警告民眾不要前往梨泰院周邊，以免造成傷亡攀升，阻礙救援。

Death video in Itaewon, South Korea

Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof — wewqwdq (@dRwjTWgcDffvTWz) October 29, 2022