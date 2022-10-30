BWF超級750系列法國羽球公開賽，世界排名第25的寶島男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，台北時間30日凌晨在準決賽以21比15、21比14，擊敗生涯還沒輸過的英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）、闖進決賽，預計台北時間30日深夜與印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY）爭冠，「楊肉盧」挑戰自2016年布拉格公開賽奪冠後、相隔約6年的首冠。

兩局開局盧敬堯／楊博涵都以3比0有好的開始，且都是在一路領先下拿到局數，第2局最後一分英格蘭組合力道較長，楊博涵看著球的方向判斷可能出界而未出拍，球最後落在界外，「楊肉盧」贏得勝利，當下楊博涵興奮地跪地吶喊。

盧敬堯／楊博涵上次打進決賽是2019年1月泰國大師賽，當時獲得亞軍，而上次在BWF賽事奪冠是2016年布拉格公開賽，當時兩人9月跨10月連3站奪冠。

盧敬堯／楊博涵將與本屆法國公開賽大會男雙第7種子、印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY）爭奪冠軍，是雙方生涯首次在BWF賽事對壘，比賽是決賽5場賽事的最後一場，由於法國當地時間下午1點才從男單決賽丹麥兩位選手安賽龍、傑姆克的對抗揭開序幕，加上時差關係，男雙決賽可能台北時間30日晚間11點左右開始。