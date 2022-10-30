台北市長選戰三腳督激戰，最後會不會棄保受關注。據國民黨內最新民調顯示，國民黨市長候選人蔣萬安支持度仍居第一，但領先差距仍未拉開。市黨部主委黃呂錦茹說，選戰倒數關鍵期，將會有殺手鐧讓藍軍大整合，集中支持蔣爭取勝選。

黃呂錦茹表示，2018年地方九合一選舉後至今，藍營諸多青壯世代已逐步當選民選公職接班，如今只要蔣萬安當選台北市長，就象徵國民黨這波世代交替已經完成。

選戰倒數4周，台北市長選戰最後會不會棄保備受關注。據國民黨內部10月中出爐的最新大樣本民調顯示，蔣萬安仍獲約31％支持度穩居第一，陳時中獲約25％支持度排第二，無黨籍市長候選人黃珊珊也仍有近19％支持。

以行政區別來看，蔣萬安除在本命區中山區大勝，連黃珊珊本命區的內湖、南港，蔣也已穩定領先。此外，蔣在藍營優勢的文山、大安、松山、信義區也全都領先，但過往綠營較強的淡水河右岸北投、士林、大同與萬華區則都仍落後陳時中。

黃呂錦茹分析，台北市長選戰近尾聲，主要的3個候選人的民調支持度都還是很高，證明三腳督格局仍在；在綠軍鐵票很鐵，不可能繼續禮讓民眾黨，黃珊珊也不可能棄手下，除非發生重大事件，最後很難大規模棄保。

對於造成陳時中陣營士氣重挫的周玉蔻失言事件，黃呂錦茹表示，陳光高端疫苗採購就說不清楚，周的事件已是枝節，對陳支持度影響有限。

黃呂錦茹說，此次選戰至今，淺綠選民仍有部分支持蔣萬安或黃珊珊，相對的淺藍選民也有少數仍挺黃，選戰倒數關鍵時刻，藍軍最後會透過造勢等方法來一次大整合，使出殺手鐧讓藍軍歸隊集中支持蔣，穩步爭取勝選。

黨內質疑蔣萬安以選立委方式在選市長，重視跑基層程度，更勝於提出市政主張。黨務人士認為，蔣現在重點是不要犯錯，勤走基層多跟民眾接觸也是好事，但選戰末期仍應提出對台北市總體大擘畫願景，讓市民知道他要把台北市帶去哪。