開車遭警攔查驗菸草粉末 男子差點成毒犯被逮

北市警大安分局警備隊員警，28日晚間在辛亥路建國閘道處執行路檢勤務時，攔查一輛謝姓男子駕駛的自小客車，員警發現車上散落菸草及粉末，懷疑可能是毒品，經謝男同意做毒品初步檢驗後，呈現K他命微弱陽性反應。

謝男對檢驗結果嚇了一大跳，當場對執勤員警表達不服，並拿出自己身上的香菸要求警方再做第二次檢驗，以還自己的清白。警方檢驗後卻呈現陰性反應，警方再次確認第一次初步檢驗也是陰性反應，謝男才得以離去，謝男對於自己差點變成毒犯遭到警方逮捕相當不滿，並將攔檢過程的錄影PO在網路上，質疑警方有所疏失。

警方表示，使用毒品快速檢驗試劑，若有毒品反應會呈現兩條線，沒有就是3條線，可能是因為檢驗結果太慢轉換為3條線，員警才誤判謝男持有毒品。

大安分局表示，現行所使用毒品快速檢驗試劑均由警察局鑑識中心統一採購、配發，均在效期內，經過警察局完成驗收並委托第三方公正單位檢測，功能正常。

快速試劑雖可協助員警短時間內分辨各類毒品，但仍有可能受到其他化學物質干擾，所以警方事後均會將證物依初驗結果，分項送至民航局航醫中心、刑事局鑑識中心、北市警察局鑑識中心、調查局實驗室，由檢驗機構做出的鑑定書，才會作為最後依據。

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