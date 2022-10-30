根據《美麗島電子報》公布的10月國政民調，總統蔡英文的信任度和滿意度各下降2.0、1.6個百分點，該電子報董事長吳子嘉表示，滿意蔡執政表現的為50.4％，但不滿意的也有46.6％，也就是說，蔡讓泛藍、泛綠各自都團結起來了，使得台灣形成分裂狀態。

吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中公布10月國政民調，蔡英文的信任度49.0％、降了2.0個百分點，負面評價45.6％，代表她仍然有半數民眾支持，但是也有半數的人反對她。吳子嘉指出，蔡英文是在分裂台灣、把台灣分成兩塊︰一塊是民進黨、一塊不是民進黨。

吳子嘉接著表示，滿意蔡英文執政表現的有50.4％，不滿意46.6％，也就是說，蔡讓泛藍、泛綠分別都團結起來了，台灣也形成分裂狀態。

至於行政院長蘇貞昌，吳子嘉說明，他的施政表現不斷出現黃金交叉及死亡交叉，這次滿意度為44.2％、不滿意度49.5％，再次呈現死亡交叉，代表台灣還是分裂的，也顯示蘇的爭議非常大，而從這些數據看來，台灣內部的分裂跟衝突，就是蔡英文跟蘇所造成。

另外，該民調也調查了政黨好感度， 民進黨為43.0％、降了2.1個百分點，負面評價則為47.0％；而國民黨的好感度32.3％、有比之前稍微好一點，同時負面評價也略為下降。