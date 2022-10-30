韓國首爾「梨泰院踩踏意外」死傷數不斷攀升，一具具覆蓋藍布的屍體佈滿街道。截至當地時間30日上午7時死亡人數增至149人、逾150人受傷，是自2014年世越號渡輪沉沒、造成300餘人死亡以來，韓國傷亡最慘重的災難，包括英國首相蘇納克、美國國務卿布林肯都表示慰問。

龍山區消防局局長崔成範在事發現場的簡報中指出，這起踩踏意外發生在當地時間晚間10時22分左右，據信大批群眾在梨泰院市中心漢密爾頓酒店附近一條狹窄巷弄內發生推擠，以致多人遭踩踏喪生。韓國媒體稍早報導，疑似一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧，吸引大批人群爭相湧向該間酒吧，才會在一條狹窄街道上釀成推擠踩踏意外。崔成範說：「截至凌晨4時左右，已有146人罹難、逾150人受傷。」罹難者包括韓國人與外國人，以20歲代年輕女性居多。

《華盛頓郵報》報導，目擊者形容當下一片混亂，群眾在經過一夜狂歡後試圖離開現場，卻難以在人潮中移動。《紐約時報》指出，一名目擊者在推特寫道，「不斷有人擠過來，愈來愈多人被推倒。被壓在下面的人都在哭，我就想著我可能也會被壓死，只能透過一個縫隙呼吸，哭著求救。」

消防局官員表示，146名死者中有101人被轉送附近醫院太平間放置，另45人被送往梨泰院附近一間體育館，體育館外接到上聚集了焦急等候消息的家屬。

這起踩踏意外震驚國際，蘇納克推文寫道：「今晚接獲來自首爾的可怕消息。在這痛苦的時刻，我們與韓國人民同在。」布林肯則說：「來自首爾的報導令人心碎。我們希望那些傷者愈失去至親的人能早日康復。美國準備隨時向韓國提供所需的任何支持。」

總統尹錫悅在意外發生後，緊急召開2場事故應對會議，下令採取應對措施，包括為救護車開道，並進行其他必要的交通管制。韓國總理韓悳洙、內政部長李相民、首爾市警察廳長金光浩等官員都透過視訊出席會議。