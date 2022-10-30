Marz23釋出全新單曲〈Overrated〉，這首歌是Marz23和影響他音樂路甚巨的加拿大歌手Smrdeath首度合作，兩人也在朋友的介紹下認識，第一次見面即一拍即合。〈Overrated〉所描述的是在疫情嚴峻，人心徬徨無助的狀態下，被迫無奈的接受鼓勵的心境；希望透過這首歌告訴大家：「有時根本不用假裝自己很好，不如就來誠實面對內心的掙扎吧。」

這次在拍攝MV Smrdeath也特別飛到台北與Marz23合體，然而拍攝過程卻一波三折的遇到颱風天，因此被迫緊急改劇本並另尋場景，讓Marz23笑說：「這首歌的概念跟我們當下的處境還有心情幾乎一模一樣！」

Smrdeath來到台北另重要的一件事，則是參與由Marz23在9月策劃的《Emo 4ever》活動。當晚活動相當順利成功，兩人更搶先在舞台上首唱新歌〈Overrated〉，Smrdeath表示對台下的觀眾的熱情印象深刻，也大讚Marz23及TRASH相當受歡迎。Marz23更分享了在當天活動正式開始前，甚至還發生粉絲在還沒正式開放入場前，卻先衝撞大門急著想見到演出者的事件，嚇壞所有工作人員，當場緊急檢查所有出入口。