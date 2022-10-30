【愛傳媒黃文博專欄】兩只國寶碗、一只國寶盤，破了。兩件破得不明不白，一件雖然有掉落高度，但沒有掉落原因。

重點是，皇家的飯碗破了，但所有嫌疑人的飯碗卻都保住了。真的是一入故宮深似海，國寶毀損的真相也如泥牛入海，差一點讓毀損歷史文物成為超完美犯行。

直到深喉嚨爆料，人民才知道，數百年來皇室用不壞、戰火打不壞、改朝換代弄不壞的寶貝，竟在號稱現代化保護下，遭到不明的粗手指破壞。

我的手指頭不算細，成年後，打破碗盤的次數非常少，在我的認知，粗手指扣住碗盤的面積比細手指大，摩擦力也比較高，很難幹出摔盤破碗的事。因此，粗手指肇禍？排除。

再從生活經驗看，碗盤通常是在盛怒之下當成出氣筒摔碎的。難道，在打理故宮寶貝時，有人惹了另一人生氣，那人在盛怒之下，砸了手上拿的碗？

很難想像寶貝的經手人恍神，以為身在自家餐廳，砸掉手上的碗盤。因此，粗心恍神？排除。是中共同路人嗎？既然要不回血統上屬於中國的文物，索性搞破壞，摔幾個碗盤以明志？

不對吧。要砸幹嘛欺負弱小、砸那幾只名字拗口的小碗小碟？挑大家耳熟能詳的幹啊，找機會剝掉翠玉白菜的外皮，或將肉形石斬成小塊，豈不痛快？因此，關於中共同路人？排除。

那麼，自事件發生後，故宮封鎖消息，私下進行秘「密察」處，經過十八個月卻毫無所獲，也沒有任何人因為摔破飯碗而摔掉飯碗，原因到底是什麼？

我左思右想，終於想通。特別公布出來，替一直在秘「密察」處的故宮高層指點迷津。這原因可以穩住院長的位子、保住經手人的飯碗。

那兩只碗和一只盤，是自殺的！

它們長年深居故宮，精神耗弱，神智不清，一只趁機會從一百公分高處一躍而下，當場失去生命跡象，另兩只在箱中選擇自斷筋脈而亡。

看，我連寶貝們的死亡理由都寫好了，謹供故宮酌參。就是自殺，結案。

作者為資深品牌專家

照片來源：故宮博物院官網截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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