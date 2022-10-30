林宥嘉日前受邀至新加坡音樂節開唱，迎來後疫情時代的首場海外演出。特別的是，此行他還帶上太太丁文琪及兒子酷比、女兒Pippi，展開一家四口首次全員到齊的海外旅遊，並形容這趟星國行是「起初困難重重，後來幸福爆棚」。

原來林宥嘉在飛機落地新加坡前竟開始犯起嚴重的過敏，不只鼻塞、流鼻水，還不停打噴嚏，甚至連說話都感到吃力，讓他對於隔天的演出工作感到相當擔憂。好在休息一晚後，身體狀況逐漸恢復，彩排時才能夠順利開口唱歌。

丁文琪也帶著酷比與Pippi在台邊觀賞林宥嘉當晚的現場演出，他帶著滿是父愛的神情笑說：「我在介紹樂手們時，酷比一度想衝上台跑過來，還好太太有及時阻止他。太太覺得酷比有被種下一些對音樂熱愛的種子。」林宥嘉一家走訪了魚尾獅公園、新加坡動物園、環球影城等景點，由於是Pippi出生近三年以來第一次飛出台灣，對全家人來說都十分新鮮，並經歷許多初體驗。

林宥嘉透露：「她在環球影城第一次自己搭一隻旋轉木馬、又在動物園近距離親眼看到花豹。其實小朋友很容易滿足，酷比和Pippi在新加坡街頭聽到路人們講的語言、路邊植物的樣貌都和台北有所不同，就足夠讓他們感到新奇了。」隨後坦言：「即使帶著小孩出遊對父母而言相對較辛苦，但這份甜蜜的負擔實在是妙不可言，看著小朋友玩得很high就覺得很幸福。」