黃明志日前和明日花綺羅合作歌曲〈我愛的〉，更加碼推出開箱日本AV成人產業，前進大本營讓大家一窺究竟，也透過影片揭開神秘面紗，並在AV拍攝進行過程中闖入並對該男優 - 藤原正浩以及女優 - Emily進行訪問，接著受邀的來賓們也依序分享了各自的工作甘苦談。

AV現役男友田淵正浩有過和一萬個女優合作的工作經驗，是目前入行33年的資深前輩。田淵正浩說：「曾經拍過用鯖魚堆成一個塔，然後這個鯖魚塔放在女優的身上和嘴巴裡頭，讓女優在拍片的時候一邊和男優連結，拍片現場充斥著魚腥味，第二天味道都散不開，這個演出經驗十分難忘。

D槽女神天使萌說：「入行九年最特別的AV劇情就是起床之後變成家裡的狗。然後因為劇情需要拍片的時候都不能說人話，覺得很丟臉。」這時黃明志竟然大膽地要求，AV天使萌在現場示範這部影片當寵物狗。天使萌雖然不好意思，但還是比手劃腳地模仿演出寵物狗舔東西的樣子。黃明志見狀後在旁邊加碼補充：「喔！就是幫男生打飛機的時候用狗的手。」

男優森林原人入行23年，拍過1對15的亂交影片，這個拍攝任務需要非常充足的體力，要金槍不倒、不斷地發射。他表示這是一個妄想成真的影片，而且導演還要求限時90分鐘，內射在15個女優的身體裡。黃明志在旁邊大喊：「哇！身為男生我一想到就累，而且應該很痛。」男優立刻反駁說：「感覺超級爽！」