南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節活動，爆發嚴重踩踏事故，死亡人數已上升至146人，另有150人受傷，死亡人數還可能繼續上升。南韓媒體報導，外傳有名人光顧梨泰院一間夜店，吸引大批民眾蜂擁爭睹而發生慘劇，目前仍未獲官方證實。當晚活動湧入10萬人潮，最新曝光的空拍照萬頭竄動，十分驚悚。

이태원 사고를 콘서트 스탠딩이랑 비교하네 스탠딩은 그래도 구역이 나눠져있고 안전요원도 있음 그럼에도 꼭 쓰러지시는분들 나오고 실제로 밀리고 깔리면 순간 숨차고 무섭고 진짜 죽을 수 있다는 생각까지 드는데 외국에서는 실제로 죽은 사례가 꽤 되는걸로 알고있음 pic.twitter.com/IDOzhhcnIT — 타니⁷ (@minju3326JK) October 29, 2022

梨泰院踩踏事故視頻和照片顯示，熱鬧的夜總會區一片混亂，大街上躺滿等待救援的傷者及罹難者。警方估計，當晚現場聚集至少10萬人，網友在推特曝光的現場空拍照顯示，現場街道被密密麻麻的人群擠得水洩不通、寸步難行，甚至還有一整排失去意識民眾躺在地上，畫面相當驚人。

南韓消防局官員崔俊植表示，來自全國的400多名急救人員，包括首爾幾乎所有的可用人員，都被派往事發現場救治傷者。當地衛生官員表示，死亡人數可能會增加。龍山區消防局局長崔成範表示，事件中的傷亡原因尚未得到官方確認。當地消防官員將緊急情況描述為「踩踏事件」，但調查才剛剛開始。

韓聯社報導稱，數十名傷者出現心臟驟停和呼吸困難。目擊者觀察混亂場面指稱「人們被擠在一條狹窄的街道上，無法呼吸」。美國有線電視新聞網報導，街道上排起的一長串擔架將被用來從現場抬走屍體。