一年一度的萬聖節（31日）即將到來，近幾年許多人開始玩起變裝，不少藝人紛紛效法，而亞洲天王周杰倫與愛妻昆凌也相當熱衷變裝活動，夫妻倆以藝術為主題變裝，周董選擇英國塗鴉藝術家班克斯畫中的人物，而昆凌則貼出自己扮妝成知名油畫《戴珍珠耳環的少女》，還原度之高讓不少網友驚豔，也讓周董大呼：你贏了！

周董和昆凌曾在萬聖節變裝成電影主角，今年的主題則和藝術有關，周杰倫扮成英國塗鴉藝術家班克斯畫中的人物，只見周董姿勢與光影都與原畫一模一樣，他也社群平台上得意說：「哥連花都很講究好嗎？」下方的藝人好友如林俊傑誇他：「這個好！」柯有倫則說：「太強了！」

而老婆昆凌則在IG上貼出一張變裝成維梅爾知名畫作《戴珍珠耳環的少女》的照片，只見她戴上金色假髮、裹著藍色頭巾，搭配咖啡色上衣還有不可或缺的白色系耳環，妝容也和油畫的質感接近，嘴唇微張的經典表情，也被昆凌詮釋得唯妙唯肖，還原程度讓不少人驚艷，藝人袁艾菲忍不住留言大讚「噢買尬（我的天）超像欸」，昆凌也回覆笑說是「萬聖節太認真」。周董則是在限動大讚老婆：「你贏了！」