太空人總教練貝克（Dusty Baker）似乎有點悲憤，他認為無論今年世界大賽冠落誰家，這都是令美國蒙羞的一次世界大賽，因為這是1950年以來，首次沒有任何美國黑人參加的世界大賽！貝克說：「哇，真是太糟了，我為棒球感到羞愧，請引述我這句話，我為棒球感到羞愧。」

貝克告訴《今日美國》，他身為美國黑人而長年遭受打壓，「名人堂不是我的動力，我這一生幾乎都未獲得應有的肯定，所以我不期待名人堂。如果我進入名人堂，那很好，沒有的話也無妨。我知道自己盡力了，我比任何人都清楚美國是怎樣的，我沒有悲憤，我知道事實就是如此。」

太空人有許多來自中南美的黑人猛將，包括葛瑞奧（Yuli Gurriel）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），費城人也有瑟古拉（Jean Segura）。不過貝克的標準很嚴格，只有美國出生的黑人才算。黑人職棒聯盟博物館館長Bob Kendrick對《美聯社》表示這是一個警訊，代表黑人孩子們的棒球資源不足。現況是許多黑人青少年即使有棒球天分，卻選擇投向其他職業運動（籃球、美式足球）。

貝克的發言招致球迷批評，既然冠軍戰叫做世界大賽，為何其他民族的非裔混血不能算？再說貝克是總教練，季後賽名單明明是他自己決定的。球迷嘲笑貝克不該打贏洋基，因為洋基外野手賈吉（Aaron Judge）是美國黑人。另有球迷指出，每個民族的熱門和擅長運動不同，貝克如果去看史坦利盃（冰球總冠軍賽，幾乎都白人選手）豈不是要氣得吐血？